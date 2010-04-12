Металіст втратив 2 очки у Кривому Розі

Харків. 12 квітня. УНІАН. У матчі 24-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст зіграв унічию з криворізьким Кривбасом.

Гра, що пройшла в суботу у Кривому Розі на стадіоні «Металург», завершилася з рахунком 2:2, повідомляє Kharkiv EURO.

Стосунки суперників у чемпіонатах України до цього матчу виглядали так: всього - 25 ігор, 13 перемог у Металіста, 8 - у Кривбаса, 4 матчі закінчилися внічию, м`ячі 29:21 на користь харків`ян. Матчі в Кривому Розі: всього - 12 ігор, 5 перемог у Металіста та 7 - у криворіжців, не зафіксовано жодної нічиї, м`ячі 16:16.

У матчі 10 квітня в Кривому Розі першими рахунок відкрили харків’яни (Олійник, 32). За шість хвилин м’яч із сітки воріт виймав уже Горяїнов. На 63-й хвилині Фініньо вивів харків’ян вперед. Цей рахунок утримувався до кінця матчу, але на останній - 2-й доданій хвилині гри Металіст втратив пильність – 2:2 (Кицута, 90 (+2).

Після 24 турів Металіст має 46 очок і посідає третє місце.

Динамо, завдяки перемозі над Арсеналом (3:1) і нічиїй Шахтаря з Дніпром (0:0), очолило Турнірну таблицю.