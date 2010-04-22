Ярославський розповів Януковичу про аерофорум Routes CIS

Харків. 22 квітня. УНІАН. Президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ поінформував Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про аерофорум Routes CIS, проведення якого заплановане на 7-9 червня в столиці Слобожанщини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Оргкомітеті аерофоруму, глава держави, а також представники уряду отримали інформацію про аерофорум 21 квітня під час знайомства з будівництвом пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту «Харків».

Враховуючи, що авіаційна галузь є одним з пріоритетів державної промислової політики, майбутній форум отримав схвальну оцінку представників центральної влади, зазначили у прес-службі.

Також члени делегації позитивно оцінили темпи реконструкції харківського аеропорту і висловили впевненість у тому, що після завершення робіт об’єкт увійде в число найсучасніших аеропортів Європи.

Як повідомляв УНІАН, 7-9 червня 2010 р. на базі Міжнародного аеропорту «Харків» відбудеться міжнародний аерофорум Routes CIS, який пройде в рамках Всесвітнього форуму з розвитку авіамаршрутів The World Route Development Forum. Харків стане першим містом на території СНД, який прийме регіональний форум авіаперевізників і аеропортів. Почесне право на проведення заходу місто відвоювало у аеропортів Росії.

На знімку: Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ спілкується з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час знайомства глави держави з будівництвом нового аеровокзалу у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА