Вибори мера Харкова 11 липня нереальні

Харків. 26 квітня. УНІАН. Народний депутат-харків’янин від фракції Блоку Юлії Тимошенко Олександр ФЕЛЬДМАН скептично поставився до інформації про те, що вибори мера Харкова можуть відбутися 11 липня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат-бютівець сказав на прес-конференції в Харкові.

«11 липня вибори нереальні. Я думаю, що це не підтримає навіть Партія Регіонів. Люди займаються питаннями, які до них не мають ніякого відношення. Нехай вони спустяться на землю, нехай стануть менше політизованими і задають питання, які їх хвилюють. У них, наприклад, є вулиця, на якій немає дороги, немає телефону, в них є проблеми. Будуть вибори 11 липня, не буде виборів 11 липня – не знає ніхто», – сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній раді України зареєстровано проект постанови про призначення виборів міського голови Харкова. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ВРУ, вибори мають відбутися у зв’язку з достроковим припиненням повноважень Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, якого було призначено головою Харківської облдержадміністрації. Розглянувши клопотання Харківської міської ради, Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування ВРУ пропонує призначити позачергові вибори Харківського міського голови на неділю 11 липня 2010 р. За прогнозом народного депутата Валерія КАМЧАТНОГО, питання про проведення виборів мера Харкова Верховна рада України може розглянути на наступному парламентському тижні.