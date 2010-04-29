Харківський пакт є поганою новиною для інвесторів – посол Чехії

Харків. 29 квітня. УНІАН. «Новина про те, що Україна поміняла знижку на газ на 25-річне базування Чорноморського флоту РФ і через це в українському парламенті сталася бійка, - дуже погана новина для інвесторів».

Таку думку висловив посол Міністерства закордонних справ Чеської Республіки зі спеціальних доручень із питань енергетичної безпеки при Євросоюзі Вацлав БАРТУШКА в інтерв`ю газеті «Коммерсантъ», говорячи про те, як останні домовленості Києва та Москви в газовій сфері вплинуть на євроінтеграцію України.

В.БАРТУШКА на запитання «Як оцінюють у країнах Євросоюзу останні газові домовленості України та Росії?» відповів так: «Ні від кого в Євросоюзі ви не почуєте гострих слів або вироків із приводу підписаних документів. Врешті-решт, це внутрішня справа України та Росії. Навіть якщо Україна дозволить Росії розмістити російську військову базу в Києві, ніхто нічого не скаже. Україна – незалежна країна й сама вирішує, що їй робити. Більш того, Євросоюз не був готовий допомогти вам добитися нижчої ціни газу, тому ми не збираємося нікого повчати».

Але він сказав, що підписання аналогічного договору між Росією та Чехією неможливе: «Я не хочу нікого образити, але для мене, як і, я впевнений, для більшості європейців, зокрема чиновників Євросоюзу, незрозуміло, як можна змішувати знижку на газ із перебуванням військової бази на території країни. Ми живемо в світі символів. Новина про те, що Україна поміняла знижку на газ на 25-річне базування Чорноморського флоту РФ і через це в українському парламенті сталася бійка, – дуже погана новина для інвесторів».

В.БАРТУШКА навів приклад: «Минулого року The Wall Street Journal опублікувала велику статтю про Чехію. Видання написало, що ми повертаємося обличчям до Москви. Такий висновок вони зробили після того, як авіакомпанія CSA відкрила шість нових рейсів до СНД і скоротила кількість рейсів до Нью-Йорка. Через цю публікацію ми втратили західні інвестиції. Тим часом за рішенням CSA не було взагалі ніякої політики – на відміну від рішення Кабміну».

За словами В.БАРТУШКИ, «в країнах Євросоюзу в принципі неможливе підписання такої угоди. У нас рішення про ціну газу підписують компанії, приміром Gaz de France, RWE, EON. Вони – не господарі країни й не можуть поміняти перебування військової бази на території Німеччини або Франції на знижку на газ. А в Україні уряд домовляється про комерційні питання. Він бере на себе функції, яких немає у керівництва Євросоюзу. І, звичайно, все це виглядає дивно для європейського менталітету. Тому цей договір у Євросоюзі ніхто не зрозумів».

Говорячи про те, чи може підписання договору по ЧФ РФ вплинути на перспективи інтеграції України в Євросоюз, В.БАРТУШКА зазначив: «Питання не лише в цьому договорі. Україна багато років обіцяла зробити певні кроки в бік інтеграції в Євросоюз. Вона їх не зробила. Кредит довіри до України в країнах Європи вичерпано. Чехія 15 років працювала над тим, щоб вступити до Євросоюзу. Ми працювали день і ніч тільки на це. Україна нічого не зробила. Не зробила, тому що не розуміє ні того, що потрібно робити, ні того, навіщо це потрібно».