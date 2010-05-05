Азербайджанці вітають харків’ян з Премією Європи

Харків. 5 травня. УНІАН. Азербайджанська інтелігенція вітає керівництво Харкова та всіх жителів міста з отриманням Премії Європи, якою Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЕ) нагородила столицю Слобожанщини за розвиток європейської співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор аналітично-інформаційного центру Союзу азербайджанців світу, академік (МКА), генерал-полковник, герой козацького народу Міршахін ІСМАЇЛОВ.

За його словами, азербайджанська інтелігенція, що проживає у Харкові і Харківській області, радіє цій події разом з усіма слобожанцями. Напередодні свята 65-річчя Перемоги така нагорода є знаковою подією, і це велика заслуга керівництва міста, наголосив М.ІСМАЇЛОВ.