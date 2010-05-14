Сьогодні у Харкові обиратимуть «Міс Юність»

11:00, 14 травня 2010
Харьків
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Конкурс пройде в ККЗ «Україна»

Харків. 4 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові обиратимуть «Міс Юність».

Як повідомляє сайт міськради, найкрасивіших дівчат визначатимуть в рамках Третього загальноміського конкурсу краси і таланту «Міс Юність», що приурочений до Дня Матері.

У конкурсі візьмуть участь 60 учениць шкіл міста Харкова трьох вікових категорій:

«Міс Юність» - 8-11 клас

«Шкільна красуня» - 5-8 клас

«Міні-Міс школи» - 1-4 клас

Початок конкурсу о 17.00 в кіноконцертному залі «Україна».

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