Сьогодні у Харкові обиратимуть «Міс Юність»

Конкурс пройде в ККЗ «Україна»

Харків. 4 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові обиратимуть «Міс Юність». Як повідомляє сайт міськради, найкрасивіших дівчат визначатимуть в рамках Третього загальноміського конкурсу краси і таланту «Міс Юність», що приурочений до Дня Матері. У конкурсі візьмуть участь 60 учениць шкіл міста Харкова трьох вікових категорій: «Міс Юність» - 8-11 клас «Шкільна красуня» - 5-8 клас «Міні-Міс школи» - 1-4 клас Початок конкурсу о 17.00 в кіноконцертному залі «Україна».

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