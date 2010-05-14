Сьогодні у Харкові обиратимуть «Міс Юність»
11:00, 14 травня 2010Харьків
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Конкурс пройде в ККЗ «Україна»
Харків. 4 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові обиратимуть «Міс Юність».
Як повідомляє сайт міськради, найкрасивіших дівчат визначатимуть в рамках Третього загальноміського конкурсу краси і таланту «Міс Юність», що приурочений до Дня Матері.
У конкурсі візьмуть участь 60 учениць шкіл міста Харкова трьох вікових категорій:
«Міс Юність» - 8-11 клас
«Шкільна красуня» - 5-8 клас
«Міні-Міс школи» - 1-4 клас
Початок конкурсу о 17.00 в кіноконцертному залі «Україна».
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