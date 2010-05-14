В аеровокзалі Харківського аеропорту розпочато оздоблювальні роботи

Харьков. 14 мая. УНИАН. В новом терминале Международного аэропорта «Харьков» начаты работы по укладке напольной плитки и монтажу подвесных потолков.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН Алексей СИВАЛЬНЕВ, руководитель Дирекции по строительству компании «Нью Системс АМ», входящей в состав группы DCH, которая принадлежит Александру ЯРОСЛАВСКОМУ - генеральному инвестору и координатору подготовки Харькова к Евро-2012.

По данным А.СИВАЛЬНЕВА, около 80% всего запланированного объема работ в строящемся терминале будет осуществлено до 6 июня текущего года. Завершится монтаж потолков и укладка плитки через три месяца, с расчетом на то, чтобы объект был готов к сдаче в эксплуатацию ко Дню города Харькова - 23 августа.

Руководитель строительства сообщил, что за указанный период необходимо будет уложить более 8 тыс. к. м напольной плитки. При этом 6 тыс. кв. м плитки пойдет на оборудование полов в представительских зонах и около 2 тыс. кв. м – на оборудование полов в технических помещениях (санузлы, коридоры и пр.). Кроме того, в арендных зонах (офисные и торговые помещения) будет уложен линолеум и другие виды напольных покрытий. В секторе работы с багажом уже завершен монтаж геркулитовых полов. Подвесные потолки российского и украинского производства также будут смонтированы в указанные сроки.

Как уже сообщалось, А.ЯРОСЛАВСКИЙ является координатором проекта реконструкции Международного аэропорта Харьков. За его средства строится новый терминал, реконструируется существующий, будет возведен временный терминал на период проведения матчей Евро-2012, а также уже по состоянию на данный момент времени благоустроена прилегающая к аэропорту территория (реконструирована площадь, отремонтирована ведущая к аэровокзалам улица, покрашено 12 домов). Также бизнесмен является куратором реконструкции аеродромного комплекса, источником финансирования для которой является государственный бюджет. Общий объем инвестиций группы DCH в реконструкцию аэропорта составляет $80,6 млн., а ожидаемый объем бюджетного финансирования - $92,8 млн.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» (www.airportkharkov.com) - один из важнейших объектов, реконструируемых в рамках подготовки к Евро-2012. Реализация проекта была начата 1 апреля 2008 г., когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, президент – А.ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Проект реконструкции включает строительство нового терминала, реконструкцию существующего, строительство новой взлетно-посадочной полосы и капитальных ремонт перрона, благоустройство привокзальной площади. Технологическая схема обслуживания пассажиров разработана немецкой компанией Airport Research Center. После завершения реконструкции Харьков получит современный международный аэропорт, способный принимать различные воздушные суда типа Airbus A-320 и Boeing B-737. Новый терминал площадью более 20 тыс. кв. м. позволит к 2011 г. увеличить обслуживание пассажиропотока до 650 тыс. чел. в год. Планируется также реконструкция гостиницы при Международном аэропорте «Харьков» и создание современного паркинга. Кроме того, согласно требованиям УЕФА, будут сооружены офисные помещения, комнаты ожидания для водителей.

7-9 июня 2010 г. в Международном аэропорту «Харьков» пройдет Первый «Международный форум аэропортов и авиаперевозчиков Routes CIS». В нем примут участие около 70 авиакомпаний и 60 аэропортов различных стран мира, около 900 представителей компаний, специалистов и гостей.

На снике: новый пассажирский терминал Международного аэропорта «Харьков».

Фото Андрея КРАВЧЕНКО