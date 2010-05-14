У Вовчанську тепловоз переїхав 11-річного хлопчика

Харків 14 травня. УНІАН. У райцентрі Вовчанськ Харківської області маневровий тепловоз насмерть збив 11-річного хлопчика, учня місцевої школи.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Управління МВС України на Південній залізниці Лариса ЄРМАКОВА, це сталося сьогодні вранці близько 7.40 на стації у Вовчанську з власної необережності школяра, що поспішав до школи.

За даними Л.ЄРМАКОВОЇ, хлопчик перебігав через пішохідний перехід, вважаючи, що встигне поперед тепловоза. Попередньо відомо, що машиніст бачив хлопчика, подав звуковий сигнал, але йому не вдалося на швидкості зупинити машину.

На місці події працює слідча група, з’ясовуються всі обставини події. Матеріали буде передано до Куп’янської транспортної прокуратури.