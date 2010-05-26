Україна піднялася в рейтингу ФІФА
18:04, 26 травня 2010Харьків
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Харків. 26 травня. УНІАН. Збірна України після перемоги над національною командою Литви (25 травня, Харків, 4:0) піднялася на два рядки у рейтингу ФІФА.
Рейтинг ФІФА станом на 26 травня
1 (1) Бразилія – 1611
2 (2) Іспанія – 1565
3 (3) Португалія – 1249
4 (4) Нідерланди – 1231
5 (5) Італія – 1184
6 (6) Німеччина – 1082
7 (7) Аргентина – 1076
8 (8) Англія – 1068
9 (10) Франція – 1044
10 (9) Хорватія – 1041
11 (11) Росія - 1015
...
22 (22) Норвегія – 882
23 (25) Україна – 875
28 (28) Румунія - 853
На знімку: Андрій Шевченкозабиває гол з пенальні у ворота збірної Литви.
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