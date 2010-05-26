Україна піднялася в рейтингу ФІФА

Харків. 26 травня. УНІАН. Збірна України після перемоги над національною командою Литви (25 травня, Харків, 4:0) піднялася на два рядки у рейтингу ФІФА.

Рейтинг ФІФА станом на 26 травня

1 (1) Бразилія – 1611

2 (2) Іспанія – 1565

3 (3) Португалія – 1249

4 (4) Нідерланди – 1231

5 (5) Італія – 1184

6 (6) Німеччина – 1082

7 (7) Аргентина – 1076

8 (8) Англія – 1068

9 (10) Франція – 1044

10 (9) Хорватія – 1041

11 (11) Росія - 1015

...

22 (22) Норвегія – 882

23 (25) Україна – 875

28 (28) Румунія - 853

На знімку: Андрій Шевченкозабиває гол з пенальні у ворота збірної Литви.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА