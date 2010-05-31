Харків. 31 травня. УНІАН. У Харкові завершилися II Малі Олімпійські ігри «Діти Харкова».

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайту Харківської облдержадміністрації, урочиста церемонія закриття II Малих Олімпійських ігор відбулася у неділю на центральній площі міста – майдані Свободи.

Переможцями Ігор стали: серед учнів 3-4 класів - 4-А клас Харківської загальноосвітньої школи № 42 Московського району, серед учнів 5-6 класів - 6-А клас Харківської загальноосвітньої школи № 42 Московського району, серед учнів 7-8 класів - 8-В клас Харківської гімназії № 82 Комінтернівського району.

Нагороди переможцям та призерам змагань вручили голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ та в.о. Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС.

Урочистій церемонії закриття Малих Олімпійських ігор передувала театралізована хода, в якій взяли участь близько 7 тис. учнів шкіл Харкова, а також керівники області та міста.

Вітаючи школярів, М.ДОБКІН наголосив, що «ці події за своїм значенням не мають аналогів у масштабі країни». За його словами, «наступні Малі олімпійські ігри будуть ще масштабнішими, оскільки в них будуть брати участь і всі райони області».

Під час урочистої церемонії закриття змагань була оприлюднена телеграма Президента Національного Олімпійського комітету України Сергія БУБКИ, якою він привітав переможців і призерів Малих Олімпійських ігор 2010 року.

«Сьогодні, - йдеться у телеграмі, - заслужені нагороди отримують юні харків’яни – вольові та сміливі, справжні чемпіони, якими, впевнений, дуже скоро пишатиметься Україна. Підкоривши свій перший у житті Олімпійський подіум, ви зробили великий крок на шляху до майбутніх великих звершень та блискучих успіхів. Вже незабаром, у серпні у Сінгапурі відбудуться перші в історії юнацькі Олімпійські ігри. Вірю, минуть декілька років, і на старті цих змагань ми побачимо наших сьогоднішніх переможців. Бажаю вам, юні Олімпійці, рости сильними і здоровими, впевнено іти по життю, долаючи всі перешкоди на шляху до нових перемог».