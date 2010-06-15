У Харкові до Євро-2012 з'явиться 12-поверховий 5-зірковий готель

Харків. 15 червня. УНІАН. П`ятизірковий готель, який до Євро-2012 планують спорудити в центрі Харкова на площі Свободи, матиме 12 поверхів, на яких розташують близько 170 фешенебельних номерів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у київському архітектурному бюро - компанії, що займається проектуванням об`єкта.

«На нульовому поверсі буде розташований паркінг на 50 машино/місць, перші три поверхи займуть загальні зони, ресторани, бізнес-центр, спортивні зали і торгові точки, адміністративні і технічні приміщення. Останні 9 поверхів будуть відведені безпосередньо під апартаменти, зокрема президентський номер і чотири лаунж-руми», - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, загальна площа готельних номерів становитиме понад 5 тис. кв.м. Торгові приміщення й заклади громадського харчування займуть ще близько 2 тис. кв.м. Під бізнес-центр, згідно з проектом, відведено близько 1,5 тис. кв. м, на яких будуть розміщені конференц-зали, балруми тощо.

В той же час, зазначив фахівець, остаточний зовнішній вигляд готелю, внутрішні облицювання та специфіка обладнання об`єкта «будуть визначені після вибору оператора майбутнього готелю».

Як повідомляв УНІАН, президент групи DCH, інвестор Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ раніше поінформував, що DCH розпочала у Харкові будівництво 5-зіркового готелю, тривають земляні роботи. Спорудженням готелю займуться українські будівельні компанії. Провадяться переговори з операторами готельної індустрії, і «це будуть партнери із топ-пятірки світових операторів». Новий готель планується «гармонійно вписати» в класичний архітектурний ансамбль одного з найбільших майданів Європи, де височіють будинки Національного університету ім. Каразіна, Держпрому, колишнього Харківського військового університету (Академії ім.Говорова) та готелю «Харків». «Це буде кращий готель в Україні - єдина і неповторна споруда», - заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, додавши, що вперше в Харкові буде зведено 5-зірковий готель «з нуля». Готель «буде побудовано в необхідні терміни», сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. «Я обіцяю, і це буде шість, навіть сім зірок», - сказав жартома бізнесмен.

Згідно з державною цільовою програмою підготовки до Євро-2012, Харків має підготувати до проведення ігор Чемпіонату 88 готелів, з них – 65 для цільових груп УЄФА із загальною кількістю 4100 номерів.