УЄФА просить Колесникова розібратися з ситуацією навколо парку в Харкові

Харків. 21 червня. УНІАН. Директор турніру Євро-2012 УЄФА Мартін КАЛЛЕН звернувся до українського уряду з офіційним листом, у якому просить розібратися з ситуацією, що склалася навколо парку ім. Горького в Харкові. Копію відповідного звернення має у своєму розпорядженні редакція УНІАН. Лист адресовано на ім`я віце-прем`єр-міністра України з питань Євро-2012 Бориса КОЛЕСНИКОВА.

М.КАЛЛЕН акцентував увагу Б.КОЛЕСНИКОВА на тому, що ситуація з вирубкою парку Горького міською владою Харкова отримала міжнародний резонанс (зокрема, до УЄФА звернулися Асоціація екологічного контролю Болгарії, Центр транспорту і енергетики Чеської Республіки, а також Національний екологічний центр України). Директор турніру Євро-2012 просить віце-прем`єр-міністра проінформувати УЄФА про конкретні заходи, вжиті для виправлення ситуації: «Оскільки ця ситуація може мати негативний вплив на імідж турніру Євро-2012 УЄФА в Україні, ми хотіли б звернути Вашу увагу на цю проблему й просимо Вас інформувати про дії, спрямовані на вирішення цього питання».

Як повідомлялося, у середині травня за розпорядженням міських властей в парку ім. Горького було розпочато вирубку дерев. Роботи проводилися під приводом необхідності прокладки через парк дороги, покликаної розвантажити вуличний рух Харкова до Євро-2012. Водночас час звучали звинувачення міських чиновників у реалізації власних бізнес-інтересів під прикриттям підготовки до Євро-2012, а також у фальсифікації результатів громадських слухань. Заступник глави адміністрації президента Ганна ГЕРМАН в ефірі ТРК «Україна» заявила про відповідальність, яку повинні взяти на себе міські власті за ситуацію з вирубкою парку. «Я вважаю, що ці люди, які віддали такі розпорядження, повинні за це відповісти дуже серйозно», – відзначила вона. За словами Г.ГЕРМАН, покаранням для влади Харкова «має бути позиція харків`ян на місцевих виборах». У той же час в.о. мера Харкова Геннадій КЕРНЕС заявив, що будівництво дороги через парк Горького триватиме: «Роботи розпочаті в строк і в строк будуть завершені на благо територіальної громади міста Харкова». На його думку, заява Г.ГЕРМАН обумовлена «політизуванням ситуації».