Україна і Росія створять прикордонні торговельні смуги

Харків. 1 липня. УНІАН. Україна та Росія планують створити прикордонні торговельні смуги для торгівлі між приватними особами.

Про це в інтерв’ю проекту «УНІАН-Новини ЄС» повідомив перший заступник голови Державної митної служби України Анатолій ГУТНИК.

«Зараз ми йдемо далі, на сьогодні разом з урядом вже опрацьовується можливість створення «торговельних зон» у прикордонній смузі, щоб росіяни до України, а українці до Росії могли їздити і вільно торгувати», - сказав він.

«Передбачається, що будуть визначені певні території, на певній відстані від кордонів, на яких можна буде перетинати кордон із своїми товарами для продажу в сусідній країні за наявності певних документів щодо того, що цей товар був відповідним чином вироблений або вирощений власником», - додав представник Держмитслужби.

А.ГУТНИК також висловив сподівання, що нові умови переміщення через російсько-український кордон швидко наберуть чинності.