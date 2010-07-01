Харків. 1 липня. УНІАН. Сьогодні в центрі Харкова сталася перестрілка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, події відбулиися між 16-ю та 17-ю годинами по вулиці Міроносицький, 63.

За даними ЦЗГ, невідомий чоловік з хуліганських спонукань відкрив стрільбу з травматичної зброї з гумовими кулями та влучив у мешканця Харкова. У відповідь на дії зловмисника потерпілий, разом зі своїм водієм, почали переслідувати нападника та зробили декілька пострілів у його бік з власної травматичної зброї. Правопорушнику вдалося втекти з місця пригоди.

В результаті події харків’янин отримав незначні травми. Чоловіка доправили до лікарні, де йому було надано необхідну медичну допомогу. На даний час стан його здоров’я задовільний. Наразі працівниками міліції вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення особи чоловіка який вчинив стрільбу та його затримання.

У місті введено план «Перехват», повідомили в ЦЗГ.