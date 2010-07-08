ХЕМЗу виплатять зарплату

Харків. 8 липня. УНІАН. До кінця вересня співробітникам заводу ХЕМЗ буде виплачена заборгованість із заробітної плати.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за інформацією губернатора М.ДОБКІНА, найближчим часом буде визначено шлях, яким Харківський електромеханічний завод буде виведений з кризи.

«Обговоривши всі складнощі, вислухавши всі сторони, крім трудового колективу (я ще не встиг з ним зустрітися), вивчивши реальну історію останніх років цього підприємства, ми дійшли до висновку, що є сьогодні реальна можливість виконати вимогу трудового колективу і виплатити заборгованість по заробітній платі до кінця вересня. Також це підприємство буде забезпечене замовленнями, але при цьому необхідно провести реструктуризацію, тому що в тому вигляді, в якому підприємство існує, складно буде досягти серйозних результатів», - сказав М.ДОБКІН

Він повідомив, що були проведені зустрічі з усіма зацікавленими сторонами, включаючи можливого інвестора, і вирішення основних проблем підприємства буде визначено найближчим часом.