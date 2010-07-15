Курси валют у банках Харкова

Долар 7,86 - 7,88

Харків. 15 липня. УНІАН. На 15 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8675 (продаж - 7,872 грн.), євро - 10,03 грн. (10,1 грн.), Базис - 7,86 (7,9), 9,9 (10,05), Реал-банк - 7,88 (7,905), 9,96 (10,1) відповідно. Національний банк України на 15 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 790.1700 (на 14 липня – 790.2200) 100 EUR – 1003.7530 (на 14 липня – 993.2275) 10 RUR – 2.5874 (на 14 липня – 2.5611)

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