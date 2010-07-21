Новий прокурор області провів колегію

Харків. 21 липня. УНІАН. У вівторок, 20 липня, під головуванням прокурора області Геннадія ТЮРІНА відбулося розширене засідання колегії прокуратури Харківської області.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, учасники засідання розглянули підсумки роботи у першому півріччі та визначили заходи щодо покращення прокурорсько-слідчої діяльності.

У виступах заступників прокурора області, прокурора Харкова, окремих міжрайонних прокурорів та прокурорів районів головну увагу було зосереджено не на успіхах, а, насамперед, на недоліках і проблемах, шляхах їх усунення та розв’язання. Зокрема, підкреслювалося, що в регіоні рівень злочинності зріс майже на чверть порівняно з відповідним періодом минулого року. На третину зросла кількість тяжких і особливо тяжких злочинів. Значно збільшилася кількість крадіжок у зв’язку зі змінами в чинному законодавстві, випадків шахрайства. Істотні прорахунки є в боротьбі зі злочинністю у сфері економіки. Зростає заборгованість з виплати заробітної плати. Продовжується виплата заробітної платні в «конвертах». Фактично бездіє податкова міліція. Занадто мало викривається випадків хабарництва. Є райони, де не виявлено жодного корупційного прояву. Щодо відшкодування заподіяної шкоди, то нерідко органи прокуратури стріляють, як кажуть, з гармат «по горобцях». Є лише поодинокі випадки, коли порушено кримінальні справи за фактами спричинення збитків державі в особливо великих розмірах, які обчислюються мільйонами гривень.

Прокурор області наголосив на посиленні координаційної та наглядової діяльності прокуратури. Головне - системність і постійність нагляду. Його бачення подальшої роботи полягає в тому, щоб правоохоронні органи виступали єдиним фронтом у боротьбі зі злочинністю і спільно «били» по її найбільш больових точках.

Треба, продовжив він, активізувати роботу самої колегії, докорінно змінити ставлення до злочинів в економічній сфері, самі підходи в роботі, частіше бувати серед людей, знати, що їх хвилює найбільше, щоб населення більше знало про реальні результати роботи прокурорів, слідчих, криміналістів. Це і є нашим найголовнішим пріоритетом. Саме на результатах роботи прокуратури люди повинні відчути її авторитет, зазначив прокурор області.

Особлива увага має бути приділена нагляду за діяльністю контролюючих органів.

Щомісяця, починаючи вже із серпня, новий керівник прокуратури області спільно з керівниками структурних підрозділів має намір побувати щонайменше у трьох прокуратурах області, ознайомитися з роботою установ виконання покарань, поцікавитися, зокрема, їхніми побутовими умовами, проводити безпосередньо на місцях прийоми громадян.

Серйозних змін, вищої віддачі очікує прокурор області і в наглядовій діяльності за роботою залізничного, авіаційного, автомобільного, трубопровідного транспорту тощо.

Винятково важливою ділянкою назвав прокурор області роботу зі зверненнями громадян, де не повинно бути місця формалізму та бюрократичним відпискам заявникам.

На його думку, важливу роль у підвищенні фахової майстерності прокурорсько-слідчих працівників мають відігравати постійно діючі навчальні семінари із залученням, наприклад, учених Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Якість роботи на всіх ділянках має бути суттєво підвищена, як і вимогливість до працівників прокуратури.

Прокурор області застеріг від будь-яких викривлень у статистичній звітності, приховування злочинів. Він зупинився також на питаннях роботи з кадрами, підкресливши, що в колективі вдало поєднується досвід і молодість, що прокуратура області є однією з кращих в Україні, а відтак до неї пред’являються і вищі вимоги; на питаннях поліпшення виробничих, житлово-побутових умов працівників прокуратури, роботі з ветеранською та профспілковою організаціями, фізкультурно-спортивним товариством «Динамо». Всі цікаві починання прокурор підтримуватиме. Головне - взаєморозуміння. Тоді прокуратура житиме цікаво, повнокровно і змістовно, а прокурори та слідчі працюватимуть не за страх, а за совість.

Г. ТЮРІН вручив відзнаку - срібний знак прокурора області - за багаторічну сумлінну працю в органах прокуратури Тетяні КОВАЛЬОВІЙ, яка останнім часом очолювала управління у справах захисту прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури області і вийшла на заслужений відпочинок.

Наказом Генерального прокурора України групі прокурорсько-слідчих працівників присвоєно чергові та первинний класні чини. Всім їм вручено відповідні погони та квіти.