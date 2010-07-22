На Харківщині зібрали 45% ранніх зернових

Харків. 22 липня. УНІАН. Cтаном на 21 липня в Харківській області зібрано 45% посівів ранніх зернових культур.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за даними начальника Головного управління агропромислового розвитку Ігоря ЗУБРИЧА, на сьогодні в області намолотили 472 тис. тонн зерна. Середня врожайність становить 18,3 центнерів з гектара.

За його інформацією, цього року в Харківській області планується зібрати близько 1,7 млн.т зерна, зокрема ранніх зернових - 950 тис.т, пізніх, - 759 тис.т. Потреба області в продовольчому зерні, відзначив керівник, становить 420 тис.т, фуражному, - 550 тис.т, насінневому, - 187 тис.т.