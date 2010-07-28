На Харківщині за 7 місяців звільнено 25 міліціонерів

Харків. 28 липня. УНІАН. У Харківській області в січні-липні 2010 року з органів внутрішніх справ з негативних мотивів звільнено 25 співробітників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, за цей період дисциплінарні міри впливу були застосовані до 1372 міліціонерів.

За даними ЦЗГ, з початку року професійно-психологічним відбором охоплено 336 кандидатів на службу, з яких 97 (17%) отримали негативний висновок. За виявлені порушення притягнуто до дисциплінарної відповідальності 37 керівників середньої ланки, розглянуто 271 скаргу на дії працівників органів внутрішніх справ, до органів прокуратури для ухвалення рішення направлено 87 матеріалів. За квітень-липень мобільними групами проведено 234 перевірки стану дисципліни та законності в підрозділах МВС області.

У ЦЗГ наголошують, що завдяки проведеній роботі порівняно з минулим роком на 26% зменшилася кількість порушених кримінальних справ стосовно співробітників міліції ¬(з 34 до 25 справ), на 50% зменшилася кількість порушень антикорупційного законодавства (з 6 до 3 випадків). Крім цього, з початку року не допущено фактів неправомірного застосування табельної вогнепальної зброї та випадків суїциду серед співробітників міліції.

Крім цього, як сказав на прес-конференції заступник начальника ГУ МВС України в Харківській області, начальник Управління кадрового забезпечення Андрій СТАРОДУБЦЕВ, для «наближення міліції до людей» в серпні планується ввести в дію офіційний сайт управління кадрового забезпечення, де громадяни зможуть ознайомитися з керівним складом органів МВС, з правилами прийому на роботу, вимогами до кандидатів у працівники міліції, а також внести свої пропозиції для покращення роботи міліції.