Харків відзначить День Державного Прапора

Харків. 30 липня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація та Харківська міська рада готуються до святкування Дня Державного Прапора України на виконання Указу Президента Про День Державного Прапора України від 23.08.2004 № 987/2004.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, в ході підготовки визначається місце розміщення Державного Прапора України з урахуванням загальноприйнятих стандартів.

Як один із варіантів розглядається розміщення 22-метрового флагштоку з прапором розміром 6 на 4 метри біля Пам`ятного каменя на честь проголошення державного суверенітету України. Цю територію в саду ім. Шевченка планується упорядкувати, при цьому Пам`ятний камінь залишити на місці, вмонтувавши його в комплексну територію.

Дотримуючись принципу гласності та прозорості у своїй діяльності, з метою вивчення громадської думки, йдеться у повідомленні, Харківська облдержадміністрація провела зустріч з національно орієнтованими організаціями і партіями (ВО «Свобода», ХОГО «Поступ» та інші). Учасників зустрічі проінформували про плани з благоустрою території в саду ім. Шевченка і попросили внести конструктивні пропозиції з цього питання. Під час зустрічі ніяких пропозицій і зауважень з боку вказаних організацій не надійшло. Триває пошук оптимального місця розташування державної символіки в місті.