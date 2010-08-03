Захисники харківського Лісопарку балотуватимуться до міськради?

У вівторок, 3 серпня, громадська організація "Зелений фронт" збирається провести установчі збори, щоб прийняти Статут організації.

Про це сьогодні на прес-конференції сказав член організаційного комітету з підготовки установчих зборів Ігор РОЗСОХА, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Накопичилися питання, які потрібно вирішувати формально. У багатьох випадках не зрозуміло, кому виступати від імені "Зеленого фронту" і нам потрібно ці питання відрегулювати. Саме для цього і проводяться збори. Громадська організація "Зелений фронт" вже давно легалізована обласним управлінням юстиції, але тепер потрібно прийняти статут і зробити легітимний орган управління –координаційну раду", - сказав І.РОЗСОХА.

Відповідаючи на питання, чи збирається "Зелений фронт" брати участь у місцевих виборах 31 жовтня, І.РОЗСОХА зазначив, що остаточне рішення ще не прийняте. За його словами, в організації на цей час "йдуть серйозні внутрішні дискусії".

При цьому І.РОЗСОХА підкреслив, "що ми не є філією жодної з політичних партій і не розділяємо програми жодній з партій". "Але це не означає, що ми не є політичною силою і що нам не цікаві вибори. Дуже цікаві. Однак про це ми повідомимо, коли приймемо відповідне рішення", - заявив він.

"Ми лише-лише вибудовуємо і вивіряємо нашу позицію з багатьох питань. І з цього питання – в тому числі. Але байдужими ці люди не залишаться. Інша справа, в яких організаційних формах ми братимемо участь: або просто як громадяни активні, які на кожному перехресті стоятимуть і роздаватимуть якусь нашу літературу, або ми підтримуватимемо якісь кандидатури – це все вже буде визначено пізніше", - додав представник "Зеленого фронту" Марк ЗОБОВ.