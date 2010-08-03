На автодорозі Харків-Ялта загинули двоє громадян Росії

Учора о 15.10 у Запорізькій області на автодорозі Харків-Ялта внаслідок зіткнення автомобілів "Lexus RX-350" і "Toyota Auris" загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного департаменту ДАІ МВС України, двоє пасажирів автомобіля "Toyota Auris", громадяни Росії, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Обидва водії і троє пасажирів автомобіля "Lexus" були доставлені до лікарні.

Серед загиблих – 12-річна дитина.