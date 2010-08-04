Харків купив 16 автобусів ЛАЗ
11:15, 04 серпня 2010Харьків
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... до Євро-2012
Комунальне підприємство «Харківпас» перерахувало на Львівський автобусний завод гроші за перші 16 автобусів ЛАЗ великої місткості з низькою підлогою.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту транспорту і зв’язку міської ради Євгена ВОДОВОЗОВА, перераховані 24,96 млн. грн. Харкову як приймаючому місту Євро-2012 виділив Кабінет міністрів України для придбання транспорту.
Автобуси повинні бути поставлені протягом 90 днів після здійснення оплати.
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