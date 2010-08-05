Табачник каже, що нових підручників 1 вересня не буде

Нові шкільні підручники навряд чи встигнуть надрукувати до початку навчального року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав міністр освіти України Дмитро ТАБАЧНИК.

«Ми не будемо обманювати, що в нас до 1 вересня все готове і показувати окремі екземпляри. Зрозуміло, що якщо перше фінансування пішло в останні дня червня, а друга частина в перші дні серпня, то дай бог, щоб ми все це закінчили протягом вересня, жовтня, листопада», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Міністр запевнив, що для подолання дефіциту підручників на сайті Міністерства освіти та науки України, на сайтах місцевих органів освіти та в усіх педагогічних журналах з’являться перші глави та розділи нових шкільних підручників.

«Усі перші глави, підписані договори з видавцями, будуть розміщені на сайті Міністерства, на сайтах всіх органів управління освіти. Крім цього, ми домовилися з усіма педагогічними журналами, що їх три випуски, вересневий, жовтневий і в листопаді, також будуть присвячені підручникам», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, до секвестру Державним бюджетом України на видання підручників було передбачено 198,4 млн. грн., з яких 28,4 млн. грн. – борг за минулорічні підручники для 9 класу. На сьогодні, за словами Д.ТАБАЧНИКА, виділено тільки 120 млн. грн., решта має надійти до вересня.

Д.ТАБАЧНИК повідомив, що за ці кошти Міністерство планує видати підручники для першого класу, практично всі підручники для другого класу, всі підручники для 10 класу, «причому всі три напрями: стандарт, профільний і академічний», а також підручники для професійно-технічних навчальних закладів.

Міністр акцентував, що всі нові підручники відповідно до законодавства будуть безкоштовними.