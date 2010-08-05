УНП вимагає відставки Добкіна і Кернеса заради Євро-2012

Голова Харківської обласної організації Української народної партії Висиль ТРЕТЕЦЬКИЙ вважає, що Харків можуть позбавити права проведення матчів Євро-2012 через будівництво дороги через лісопарк.

Про це йдеться у заяві В.ТРЕТЕЦЬКОГО, яку передано УНІАН.

"Харків втратить право на проведення матчів Чемпіонату Європи 2012 року, якщо не буде призупинено будівництво дороги через центральний парк міста ім. Горького, що супроводжується масовою вирубкою дерев та знищенням зелених насаджень", - говориться в заяві.

За його словами, "в.о. мера Харкова Геннадій КЕРНЕС та голова Харківської ОДА Михайло ДОБКІН мають публічно вибачитися перед харків`янами та негайно подати у відставку, щоб врятувати Євро-2012 для міста", прокоментував він черговий лист операційного директора УЄФА Мартіна КАЛЛЕНА з приводу будівництва дороги через лісопарк.

Як повідомляв УНІАН, М.КАЛЛЕН надіслав Г.КЕРНЕСУ лист, в якому висловив подив тим фактом, що будівництво дороги через лісопарк продовжується, не дивлячись на застереження УЄФА. Також М.КАЛЛЕН відзначив, що ЗМІ "продовжують помилково асоціювати будівництво з підготовкою Харкова до Євро-2012".