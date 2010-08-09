Результати 5-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогоднішніми матчами закінчився 5-й тур Чемпіонату України з футболу

Карпати - Арсенал 2:1 (Кожанов 4, Батисту 90+4 - Шацьких 45 пен.)

Таврія - Дніпро 0:1 (Ротань 77)

Динамо - Металург Д 1:0 (Шевченко 58).

Нагадаємо, що раніше зіграли:

Металіст - Ворскла 2:3 (Воробей 41, Дєвіч 52 пен. - Краснопьоров 19, Селін 56, Маркоскі 75)

Волинь - Зоря 0:1 (Касьян 75)

Шахтар - Севастополь 5:0 (Фернандіньо 26, Едуардо 42, Л.Адріано 46, Д.Коста 60, Морено 73)

Оболонь - Кривбас 1:1 (Котенко 74 - Максимов 67)

Іллічівець - Металург З 0:0

Після п`яти турів продовжує лідирувати Дніпро, не втративши жодного очка - 15. У Шахтаря і Динамо - по 13, у Ворскли - 10 очок.

Карпати мають 8 очок, Металіст - 7, Арсенал і Кривбас - по 6, три команди (Зоря, Іллічівець, Севастополь) мають по 5 очок, три (Металург Д, Таврія, Волинь) - по 4.

Замикають таблицю "двохочкові" Металлург З і Оболонь.

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У 6-му турі зіграють (у дужках - набрані очки)

13 серпня

Ворскла (10) - Динамо (13)

14 серпня

Зоря (5) - Іллічівець (5)

Кривбас (6) - Таврія (4)

Дніпро (15) - Металіст (7)

Металург З (2) - Оболонь (2)

15 серпня

Арсенал (6) - Волинь (4)

Севастополь (5) - Металург Д (4)

Шахтар (13) - Карпати (8)