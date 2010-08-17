Санкции КДК к клубам «Металлист» и «Карпаты» противоречат правовым нормам - Стороженко

Харьков. 17 августа. УНИАН. Первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО считает, что санкции, которые применил Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ФФУ по отношению к клубам «Металлист» (Харьков) и «Карпаты» (Львов), противоречат элементарным правовым нормам и являются позором для украинского футбола.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении С.СТОРОЖЕНКО.

«Решение КДК - это позор для украинского футбола, футбольного правосудия и пример вопиющего правового нигилизма», - заявил он.

По словам С.СТОРОЖЕНКО, теперь ему стало понятно, по какой причине ему не дали высказаться на заседании Исполкома, состоявшемся в апреле текущего года, когда впервые рассматривалось спорное дело о якобы договорном характере матча между клубами «Металлист» и «Карпаты» в рамках 26 тура сезона 2007/2008 годов.

«Сейчас стало совершенно понятно и очевидно, почему мне не дали на заседании Исполкома слова, почему совершались грубейшие процедурные нарушения. Потому что никто не пытался узнать правду, обвинительный вердикт был предрешен. Попрана Конституция Украины и элементарные правовые постулаты. Некоторых футбольных чиновников коробила сама мысль о том, что я хочу защитить права и честное имя «Карпат» и «Металлиста», меня открыто в зале заседания КДК попрекали тем, что я не первый вице-президент ФФУ, а адвокат двух клубов. Как будто быть адвокатом и защищать справедливость не есть почетным и конституционным долгом каждого, кому дорога истина», - подчеркнул С.СТОРОЖЕНКО.

Он акцентировал внимание на том, что подобными поступками ФФУ еще раз показала всему футбольному миру, который внимательно следит за нами в преддверии Евро-2012, что Украина так и не стала правовым государством.

«Ведь что происходит? Вопреки постановлению прокуратуры и решению суда, на основании явно сфабрикованных данных, ФК «Металлист» и ФК «Карпаты» пытаются подстрелить на старте сезона - подло лишить возможности бороться за призовые места и выход в еврокубковую зону. Такое может быть только в стране, где принципы fair play трактуются в угоду конкретным лицам и, где нет свободы для изложения позиций, идей и честной спортивной конкуренции», - заявил С.СТОРОЖЕНКО.