У Харківській облраді поменшає депутатів

Харків. 19 серпня. УНІАН. Харківська обласна рада вирішила скоротити кількість депутатів до 136 зі 150.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на позачерговій сесії облради.

Згідно з рішенням сесії, в обласну раду на місцевих виборах 31 жовтня 2010 року обиратимуться по два представника від кожного району і міста обласного підпорядкування (у Харківської області 27 районів і 7 міст обласного підпорядкування) за мажоритарними округами та стільки ж – за партійними списками.

Таким чином, в облраду обиратиметься 68 депутатів за «мажоритарною» та 68 – від політичних партій.