Журналісти просять Януковича активізувати пошуки зниклого Климентьєва

Харків. 19 серпня. УНІАН. Незалежна агенція журналістських розслідувань звертається до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням посилити оперативно-слідчу групу, задіяну до розкриття кримінальної справи стосовно зникнення головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові заявив голова Незалежної агенції журналістських розслідувань, заступник головного редактора газети «Новий стиль» Петро МАТВІЄНКО.

В агенції відзначили схожість ситуації зі зникненням головного редактора «Нового стилю» та викраденням журналіста Георгія Ґонгадзе.

Журналісти також зазначили, що з приводу зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА немає будь-яких офіційних заяв керівництва МВС, Генеральної прокуратури, СБУ, які б свідчили про їхню стурбованість цим злочином.

«Журналісти також пов’язують цей злочин з наступом держави та окремих її очільників на права преси, посилення цензури, яка заборонена Конституцією, збільшенням кількості безкарних нападів на журналістів», - йдеться у зверненні.

Крім того, члени агенції закликали Президента вжити «дієвих заходів щодо забезпечення безпеки діяльності журналістів», а також «докласти всіх зусиль для того, щоб зробити правоохоронну та судову системи більш відкритими» для висвітлення її діяльності пресою.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон зниклого чоловіка, однак міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

Газета «Новий стиль» існує з 2004 року, відтоді вийшло 76 номерів. Друк газети здійснювався за кошти головного редактора. Основний напрям діяльності журналістів «Нового стилю» – розслідування порушень прав громадян чиновниками, правоохоронцями та суддями.