Сьогодні Металіст грає у Лізі Європи

Харків. 19 серпня. УНІАН. Сьогодні увечері харківський «Металіст» зіграє свій перший матч четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з кіпрською командою «Омонія» (місто Нікосія).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Металіста», команда вчора прибула літаком до аеропорту міста Ларнака, де сьогодні о 20.00 за київським часом проведе матч плей-офф.

До Кіпру прибули:

Воротарі: Старцев, Жданков, Денчук. З командою прибув також Олександр Горяїнов.

Захисники: Романчук, Вілягра, Пшеничних, Обрадовіч, Папа Гуйє, Бордіян.

Півзахисники: Березовчук, Шелаєв, Валяєв, Едмар, Хав`єр, Фініньо, Поступаленко, Трішовіч, Барилко, Девіч.

Нападаючі: Воробей, Лисенко, Давидов.

Команда зупинилася в готелі Hilton Park, що розташований у місті Нікосія.

Сьогодні о 18.00 відбудеться передматчева прес-конференція головного тренера «Металіста» Мирона МАРКЕВИЧА, а після її закінчення - відкрите тренування.

Трансляція матчу «Омонім» - «Металіст» з 20.00 на Першому національному.

Крім «Металіста» сьогодні увечері свої матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграють ще три українські клуби - сімферопольська «Таврія», дніпропетровське «Дніпро» та львівські «Карпати».

Їхніми суперниками за вихід до групового раунду Ліги Європи є леверкузенский «Баєр», польський «Лех» і стамбульський «Галатасарай» відповідно.

Розклад трансляцій:

«Баєр» - «Таврія»: 19.30 «Футбол»

«Омонім» - «Металіст»: 20.00 Перший національний

«Дніпро - Лех: 20.00 «Кіно»

«Галатасарай» - «Карпати»: 21.00 ICTV

Із новин з таборів суперників: повністю відновився зоряний новачок «Баєра» Мікаель Баллак, поява якого в поєдинку з «Таврією» є цілком імовірною. «Галатасараю» не зможуть допомогти його лідери - форвард Мілан Барош і півзахисник Елано.