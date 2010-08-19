Міністр фінансів висловив подяку Михайлу Добкіну

Харків. 19 серпня. УНІАН. На ім’я голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА надійшов лист за підписом Міністра фінансів України Федора ЯРОШЕНКА з подякою а безпосередню участь в обговоренні проекту нового Податкового кодексу України.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

«На сьогоднішній день Уряду України як ніколи потрібна підтримка, довіра та розуміння з боку усіх учасників розвитку держави, що сприятиме ефективному і виваженому реформуванню суспільних та економічних процесів в Україні в бік поглиблення демократії, забезпеченню добробуту громадян та міжнародному співробітництву», - зазначається у листі Ф.ЯРОШЕНКА.