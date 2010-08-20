Сьогодні – 115 років від дня заснування заводу імені Малишева (фото)

Харків. 20 серпня. УНІАН. Сьогодні виповнюється 115 років від дня заснування Державного підприємства «Завод ім. Малишева» – головного виробника бронетехніки в Україні.

Враховуючи настанови уряду не проводити у цей період масових акцій, керівництво заводу утрималося від організації масштабних урочистостей, однак приймало делегації підприємств і установ, які побажали поздоровити партнерів з ювілейною датою.

Як передає кореспондент УНІАН, ювілярів вітали, зокрема, представники Міністерства оборони України, Держпідприємства «Укрспецекспорт», КБ ім. Морозова, ХКБД, Харківської облдержадміністрацї, а також делегації Південної залізниці, «Хартрону», Львівського радіотехнічного інституту, інших підприємств Харкова і України. Вони побажали малишевцям і надалі тримати високі позиції флагмана вітчизняного машинобудування.

Генеральний конструктор зі створення бронетанкової техніки та артилерійських систем, начальник КБ ім.Морозова, генерал-лейтенант Михайло БОРИСЮК у своєму вітанні зупинився на значенні заводу ім. Малишева для забезпечення обороноздатності держави і висловив своє бачення головних завдань підприємства на цьому етапі. За словами М.БОРИСЮКА, сьогодні завод переживає «історичний момент». Попри труднощі, зазначив він, підприємство зберігає традиції, має зразки сучасної техніки, освоює нові технології, здійснює виробництво машин. Конструктор висловив упевненість, що завод на нинішньому етапі «зуміє організувати виробництво новітньої техніки, яка затребувана в усьому світі».

У бесідах з гостями генеральний директор заводу ім. Малишева Олексій ПІДГОРНИЙ зупинився, зокрема, на стані виробництва і завданнях колективу підприємства. Він подякував партнерам за участь в реалізації таких масштабних проектів, як модернізація танків БМ «Булат», налагодження серійного випуску новітніх танків «Оплот», випуск бронетранспортерів. Він запевнив, що завод «успішно виконає державні оборонні замовлення і надалі забезпечуватиме якісний випуск техніки світового рівня».

На знімках: продукція заводу ім. Малишева.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА (1,2,3,5) та з архіву ЗіМ (4)