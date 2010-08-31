У Харкові відкриють музей Єсеніна

Харків. 31 серпня. УНІАН. У Харкові 1 вересня відкриють музей російського поета Сергія Єсеніна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці, урочисте відкриття музею, присвяченого життю і творчості Єсеніна, відбудеться 1 вересня в спеціалізованій харківській школі №17 (вул. Академіка Павлова, 313-в).

Музей капітально відремонтований і оформлений при активній участі і підтримці Віктора ОСТАПЧУКА, начальника Південної залізниці, яка шефствує над школою №17.

На святкування Дня знань і відкриття музею запрошені керівники Південної залізниці, представники міської влади, Генеральний консул Російської Федерації у Харкові Всеволод ФІЛІПП.