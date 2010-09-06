У Харкові з п’ятого поверху випав студент
00:05, 06 вересня 2010Харьків
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Юнак залишився живим
Харків. 6 серпня. УНІАН. Студент випав з п’ятого поверху гуртожитку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» .
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося в ніч з 1 на 2 вересня близько 3.30 ранку.
Після падіння студента доправили до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги.
Обставини НП встановлює міліція.
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