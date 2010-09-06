У Харкові з п’ятого поверху випав студент

Харків. 6 серпня. УНІАН. Студент випав з п’ятого поверху гуртожитку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» .

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося в ніч з 1 на 2 вересня близько 3.30 ранку.

Після падіння студента доправили до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Обставини НП встановлює міліція.