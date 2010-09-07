Селезньов: карати за незаконну рекламу немає кого

Харків. 7 вересня. УНІАН. У сьогоднішньому варіанті виборче законодавство дає право не нести відповідальності за передвиборчу політичну рекламу у недозволений термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської обласної територіальної виборчої комісії Микола СЕЛЕЗНЬОВ.

Він підкреслив, що закон дозволяє починати передвиборчу агітацію «на другий день після реєстрації кандидатів на посаду мерів або депутатів» і тому «сьогоднішня реклама, яка висить, – це порушення закону з боку усіх суб’єктів виборчого процесу, у тому числі й майбутніх суб’єктів».

Голова облтервиборчкому наголосив, що виборче законодавство в частині ведення передвиборчої агітації в сьогоднішньому варіанті прописано «дуже слабо» і потребує вдосконалення.

«На мій погляд, розділ, що стосується проведення агітації у виборчому процесі, написаний дуже слабо. Мені здається, що він написаний таким чином, що це дає можливість розмістити ту рекламу, яка сьогодні є у місті Харкові, і за неї не відповідати, як за рекламу передвиборної агітаційної роботи», - зазначив він.

М.СЕЛЕЗНЬОВ підкреслив, що на сьогоднішній день де-юре «немає суб’єктів виборчого процесу», окрім потенційних суб’єктів виборчого процесу та виборців, а тому політична реклама сьогодні незаконна.