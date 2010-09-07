На ремонт навчальних закладів Харківщини пішло 47 млн. грн.

Харків. 7 вересня. УНІАН. На ремонтні роботи в навчальних закладах Харківської області використано 46,8 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління освіти та науки Романа ШАПОВАЛА.

За його словами, на капітальні та поточні ремонти навчальних закладів області у 2010 році з різних джерел фінансування заплановано виділити 55,6 млн. грн. – удвічі більше, ніж торік.

Р.ШАПОВАЛ повідомив, що станом на 3 вересня з місцевих бюджетів виділено: на капітальні ремонти 86 навчальних закладів – 12,1 млн. грн.; на поточні ремонти 530 навчальних закладів – 9,8 млн. грн. З обласного бюджету виділено: на реконструкцію та ремонтні роботи 11 навчальних закладів області – 9,3 млн. грн., з них на дитячі садки – 1,59 млн. грн., на школи – 7,7 млн. грн.

Говорячи про будівельну готовність навчальних закладів області до навчального року, Р.ШАПОВАЛ підкреслив, що поточні ремонти в навчальних закладах області станом на 1 вересня завершені.