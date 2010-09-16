Ярославський: влада і бізнес лише спільно можуть вирішити завдання модернізації економіки

07:32, 16 вересня 2010
Харьків
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Бізнес-форум Україна - Казахстан

Харків. 16 вересня. УНІАН. Лише за умов спільної партнерської взаємодії влади і бізнесу можна вирішити завдання модернізації економіки.

Таку точку зору висловив президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ 15 вересня в Києві під час зустрічі президентів України і Казахстану Віктора ЯНУКОВИЧА та Нурсултана НАЗАРБАЄВА з діловими колами двох країн, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH.

«Сьогодні влада відкрила нові перспективи для українського бізнесу. Двері відкриті – користуйтеся. І такі зустрічі – наочний приклад ефективної взаємодії між бізнесом і державою. Інакше ні влада сама не вирішить завдань з модернізації економіки, ні бізнес із цим не впорається», - сказав, коментуючи подію, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

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