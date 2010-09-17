Добкін розповів, як Харківщина співпрацюватиме з закордонням

Харків. 17 вересня. УНІАН. Надалі реалізацію відносин Харківської області з іноземними державами ми бачимо в рамках транскордонного та міжрегіонального співробітництва.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав губернатор Михайло ДОБКІН під час офіційного прийому в честь делегацій регіонів-партнерів та почесних гостей, що взяли участь у Міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

За словами губернатора, Харківська область має значну інвестиційну привабливість для іноземних компаній завдяки високому промисловому і економічному потенціалу. Найближчим часом розвиток міжнародних партнерських відносин планується спрямути в русло транскордонного та міжрегіонального співробітництва.

«Сьогодні в рамках підготовки нашого регіону до проведення Євро-2012 залучення іноземних інвестицій стало найбільш пріоритетним напрямом роботи для нашої області. Обласною адміністрацією поставлено питання про встановлення спеціального режиму інвестиційної діяльності з метою отримання іноземними інвесторами пільг з оподаткування. Також на регіональному рівні ведеться робота з реалізації стратегічного курсу України на повноправне членство в ЄС. Надалі ж реалізацію відносин Харківської області з іноземними державами ми бачимо в рамках транскордонного та міжрегіонального співробітництва», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові відбувся Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», у якому взяли участь понад 300 представників з 20 країн світу.