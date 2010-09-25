Азаров сьогодні відвідає Харків

Харків. 25 вересня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні з робочою поїздкою відвідає Харківську область.

Про це повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

Прем`єр-міністр разом з Президентом Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСБКИМ, який сьогодні перебуватиме в Україні з візитом, візьмуть участь у заходах з нагоди вшанування пам`яті жертв тоталітарного режиму.