Церква нагородила Добкіна орденом
14:14, 25 вересня 2010Харьків
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Нагороду вручив митрополит Володимир
Харків. 25 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН нагороджений орденом Святого Великомученика Георгія Побєдоносця.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, нагороду церкви під час візиту до м. Ізюм Михайлу ДОБКІНУ вручив митрополит Київський і всієї України (УПЦ Московського патріархату) Володимир.
Орден вручений за особливі заслуги перед Українською Православною Церквою, зазначається в повідомленні.
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