Уряд виділить на ліквідацію боєприпасів у Лозовій 60 млн. грн.

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Наступного року Кабінет міністрів України виділить з державного бюджету на ліквідацію боєприпасів на військовому арсеналі в Лозовій та очищення території 60 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час робочої поїздки на 61-й арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ, що розташований у Лозовій, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Він ознайомився з порядком організації поверхневого і поглибленого очищення технічної території арсеналу та особливим технічним рішенням знищення боєприпасів шляхом контрольованого підриву, оглянув уже очищені ділянки і місця, де ще залишилися боєприпаси.

За словами урядовця, всього на утилізацію боєприпасів на арсеналі в Лозовій необхідно 120 млн. грн. Він повідомив, що 30 млн. грн. цих коштів було виділено цього року.

Водночас А.КЛЮЄВ висловив задоволення ходом робіт з утилізації боєприпасів на 61-му арсеналі, зазначивши, що вони провадяться згідно з графіком, цілком кваліфіковано і добре організовані.

Перший віце-прем`єр-міністр також позитивно оцінив те, що на сьогодні вже вирішено питання з відселенням родин, які живуть на території військової частини.

Довідка УНІАН. У 2008 р. на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ, розташованому поблизу райцентру Лозова Харківської області, сталася пожежа. В результаті пожежі виникла детонація боєприпасів. Сьогодні тривають роботи зі знищення боєприпасів і відселення мешканців прилеглих будинків. З початку робіт виконане поверхневе очищення на площі 15,43 га, методом контрольованого підриву знищено 152 тонн і вивезено 539,3 тонн залишків боєприпасів. В 2010 р. планується утилізувати 3 тис. тонн боєприпасів. Завершити ліквідацію планується за 2 роки. Утилізація була розпочата 1 жовтня, до цього тривали підготовчі роботи та вживалися заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки, які зайняли 1,5 місяця. На даний час даний утилізуються по 20 тонн боєприпасів на день, з наступного тижня планується знищувати по 40 тонн на день.