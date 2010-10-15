У дельфінарії «Немо» лікуватимуть дітей

Харків. 15 жовтня. УНІАН. 50 дітей з особливими потребами із соціально незахищених верств населення Харкова та області зможуть безкоштовно пройти дельфінотерапію в дельфінарії «Немо».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, губернатор Михайло ДОБКІН, секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС та головний лікар, керівник центру дельфінотерапії Харківського культурно-оздоровчого комплексу «Немо» Олена КУШНІРСЬКА підписали соціальну угоду, згідно з якою 50 дітей з обмеженими потребами із малозабезпечених сімей Харкова і Харківської області зможуть пройти безкоштовно 250 сеансів дельфінотерапії в дельфінарії «Немо».

Крім цього близько 200 дітей, батьки яких мають можливість оплатити лікування, також зможуть пройти 5 сеансів дельфінотерапії, кожен з яких триває 25 хвилин.

Як зазначив М.ДОБКІН, ця угода дасть можливість дітям із соціально незахищених верств населення Харкова та області пройти лікування.

«Мені дуже приємно відзначити, що цей невеликий зал здатний вмістити всю Харківську область, що сеанси дельфінотерапії зможуть проходити діти не тільки Харкова, а й області. Я гадаю, саме таким шляхом має йти громадянське суспільство, саме таким чином приватний бізнес, влада, територіальна громада повинні вибудовувати свої взаємини, щоб за мінімальні кошти досягти максимального ефекту», - сказав М.ДОБКІН.

У свою чергу Г.КЕРНЕС зазначив, що міська та обласна влада будуть і надалі спільними зусиллями робити все можливе, щоб вирішувати проблеми мешканців міста й області, особливо в тому, що стосується незахищених верств населення.

«Тільки час може дати оцінку нашій роботі. Коли ми починали будівництво дельфінарію, ми чули багато критики. Але завдяки побаченому уроку дельфінотерапії кожен може зрозуміти, що вже сьогодні неможливе стає можливим. Хочу також відзначити, що цього року у Харкові відкрилася школа для дітей з особливими потребами, і це говорить про те, що ми комплексно підходимо до вирішення цих проблем», - сказав він.

Як зазначив керівник проекту «Реабілітація та оздоровлення людини за участю дельфінотерапії» професор, доктор медичних наук Анатолій ЧУПРИКОВ, цей досвід для Харкова дуже важливий, оскільки раніше в Україні подібних угод ніхто не підписував.