Погода в суботу

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Завтра в Україні збережеться суха, прохолодна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 16 жовтня в країні мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ. Вночі та вранці на заході місцями тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у південних областях 1-6° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті та півдні до 15°; у Криму вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла.

У столиці також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 9-11° тепла.