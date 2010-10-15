Добкін запевняє, що хліб соціальних сортів не подорожчає

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Ціни на соціальні сорти хліба в Харківській області підвищуватися не будуть.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, за словами губернатора Михайло ДОБКІНА, вартість зерна в області сьогодні не підвищується.

«Все це тому, що нам вдалося зберегти зерно, не давши його вивести за межі області. Зерна достатньо, щоб до нового врожаю мати стабільну ціну на борошно. До того ж, ми отримуємо борошно з аграрного фонду, яке потім розподіляємо на всіх пекарів. Проблем з хлібом в Харківській області не буде », - заявив М.ДОБКІН.