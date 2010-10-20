У Старому Салтові внаслідок пожежі загинули двоє осіб

Харків. 20 жовтня. УНІАН. На Харківщині внаслідок пожежі загинули двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, трагічна подія сталася в одному з приватних домоволодінь селища Старий Салтів Вовчанського району.

На місці пожежі, що виникла в будинку з невідомих причин, рятувальниками було знайдено 2 загиблих чоловіка 1962 та 1963 років народження (чоловік, що мешкав у будинку, та сусід).

Причина пожежі і збитки, нанесені вогнем, встановлюються, повідомили у прес-службі.