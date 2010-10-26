Добкін не виключає, що в Харкові можуть бути спроби зривів виборів

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН висловив певні побоювання, що в Харкові існує загроза спроб зривів виборів.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, про це він сказав під час зустрічі з представниками обласних організацій політичних партій, які беруть участь у виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року.

У ході зустрічі представники політичних сил висловили впевненість, що вибори відбудуться чесно і відкрито. Також вони відзначили, що в ході виборчого процесу не було відмічено ніякого адміністративного тиску з боку міської ради чи обласної державної адміністрації.

Водночас, зазначив М.ДОБКІН, існує загроза спроб зриву виборів з боку деяких політиків.

«Хочу поділитися з вами своїми побоюваннями, що можуть бути спроби зривів. Якщо не вийде зірвати, значить, будуть спроби переконати людей у тому, що вибори неправильні, що щось не так. Я обіцяю, що ми не допустимо ніяких спроб підмінити або зіпсувати бюлетені, протоколи. Я максимально зацікавлений у цьому. Президент України поставив завдання провести вибори максимально чесно, і ми це завдання виконаємо», - сказав М.ДОБКІН.