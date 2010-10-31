На Харківщині всі виборчі дільниці відкрилися вчасно – голова облвиборчкому

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Усі 1678 виборчих дільниць Харківської області відкрилися вчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ.

Він зауважив, що всі 34 територіальні виборчі комісії в районах і містах області прозвітували про вчасний початок роботи.

«У всіх районах і містах всі виборчі дільниці відкрилися, і при цьому грубих порушень виявлено не було. Усім виборцям надано можливість голосувати», - підкреслив О.РУСАНОВ.