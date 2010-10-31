Російські спостерігачі не фіксують грубих порушень на Харківщині

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Міжнародні спостерігачі від комерційної організації «CIS-EMO» (Росія) Микола ТАТАРКІН та Андрій ЯРЕМЕНКО станом на 12.00 не зафіксували грубих порушень на місцевих виборах на Харківщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони запевнили на прес-конференції.

При цьому спостерігачі зауважили, що на виборчих дільницях, які вони відвідали, були відмічені дрібні порушення, котрі одразу вирішувалися на дільниці.

Серед незначних порушень вони назвали те, що багато приміщень для голосування «не пристосовані для виборів». Також вони наголосили на тому, що на деяких дільницях спостерігається накопичення та черги виборців.

Російські спостерігачі також відмітили те, що на деяких виборчих дільницях не було розміщено належним чином довідкові матеріали про кандидатів до органів місцевого самоврядування.

Також спостерігачі серед основних порушень назвали те, що на багатьох дільницях не були проштамповані бюлетені з поміткою «ВИБУВ».

У цілому ж міжнародні спостерігачі від комерційної організації «CIS-EMO» задоволені ходом виборців на Харківщині.