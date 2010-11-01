Іноземні спостерігачі не побачили на Харківщині значних порушень - ПР

Харків. 1 листопада. УНІАН. У Харкові та області працювало більш як 20 іноземних спостерігачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції перший заступник голови харківської обласної організації Партії регіонів Олена ОЛЕШКО.

За її словами, це були представники ОБСЄ, Ради Європи, представники міжнародних організацій зі спостереження за виборами, спостерігачі Ради міжпарламентської асамблеї країн-учасниць СНД.

О.ОЛЕШКО наголосила, що міжнародні спостерігачі мали абсолютну свободу пересування та можливість відвідати абсолютно всі виборчі дільниці в межах області.

Вона наголосила, що крім цього за дотриманням виборчого законодавства на кожній виборчій дільниці були присутні довірені особи всіх кандидатів, самі кандидати, спостерігачі, представники засобів масової інформації, і ніхто зі спостерігачів не сигналізував про грубі порушення.

О.ОЛЕШКО зауважила, що порушення були помічені тільки з боку опонентів Партії регіонів. За її словами, були випадки недопущення представників ЗМІ на виборчі дільниці, наявність агітаційних матеріалів на окремих виборчих дільницях, а також поодинокі порушення на ґрунті особистісних стосунків.

«Ми, чесно кажучи очікували, що з боку опонентів будуть більш значні порушення, але вибори пройшли спокійно», - підсумувала О.ОЛЕШКО.