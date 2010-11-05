Металіст везе з Італії одне очко
00:04, 05 листопада 2010Харьків
0 0
Харків’яни на 2-му місці в групі
Харків. 5 листопада. УНІАН. Харківський Металіст зіграв унічию в матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи з італійською Сампдорією.
Гра, що пройшла в четвер у Генуї, завершилася з рахунком 0:0.
Після чотирьох турів ПСВ має 10 очок, Металіст - 7, Сампдорія - 5, Дебрецен – 0.
Решту матчів групового раунду Металіст проведе 1 грудня на своєму полі проти Дебрецена та 16 грудня на виїзді проти ПСВ Ейндховен.
На знімку: епізод гри Металіста з Сампдорією у Харкові.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter