Металіст везе з Італії одне очко

Харків. 5 листопада. УНІАН. Харківський Металіст зіграв унічию в матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи з італійською Сампдорією.

Гра, що пройшла в четвер у Генуї, завершилася з рахунком 0:0.

Після чотирьох турів ПСВ має 10 очок, Металіст - 7, Сампдорія - 5, Дебрецен – 0.

Решту матчів групового раунду Металіст проведе 1 грудня на своєму полі проти Дебрецена та 16 грудня на виїзді проти ПСВ Ейндховен.

На знімку: епізод гри Металіста з Сампдорією у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА